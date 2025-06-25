У Білому домі заперечують це та повторюють тези про повне знищення ядерних амбіцій Ірану, а сумніви у цьому списують на дискредитацію президента Трампа. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Іранська ядерна програма, ймовірно, далеко не знищена

Агентство Reuters отримало інформацію від 3 джерел, які ознайомлені зі звітом розвідки США. За їх даними, аналіз підготувало Управління оборонної розвідки США (DIA) – головна розвідувальна структура Пентагону – та одне з 18 розвідувальних агентств США

Згідно з оцінкою, удари могли відтермінувати програму на кілька місяців, але не призвели до її повного знищення.

Ця оцінка суперечить риториці адміністрації Трампа, який заявляв, що цілі в Ірані були "повністю знищені", а міністр оборони Піт Хегсет заявив про "ліквідацію" ядерних амбіцій Тегерана. Однак на засіданні Радбезу ООН американська сторона вже пом’якшила формулювання, зазначивши, що програма "була послаблена".

У Білому домі відкинули сумніви в ефективності операції. Речниця адміністрації Кароліна Лівітт назвала звіт "абсолютно помилковим", наголосивши.

Усім відомо, що відбувається, коли ви скидаєте 14 бомб вагою 30 000 фунтів ідеально на цілі: повне знищення,

– сказала вона.

Очікується, що оцінка збитків на ядерних об'єктах Фордо, Ісфахан та Натанзі буде складним завданням, і DIA не є єдиним агентством, якому доручено це завдання. Одне джерело повідомило, що оцінка не була загальноприйнятою та викликала значні розбіжності. Одне з джерел сказало, що США зараз достеменно не знать наслідків своїх ударів. Однак, початкова оцінка вказувала на те, що удари, можливо, були не такими вже й успішними.

Пентагон заперечує припущення про незначні результати ударів по Ірану.

Виходячи з усього, що ми бачили – а я бачив усе – наша бомбардувальна кампанія знищила здатність Ірану створювати ядерну зброю. Наші масивні бомби влучили точно в потрібне місце в кожній цілі — і спрацювали ідеально. Вплив цих бомб похований під горою руїн в Ірані; тому кожен, хто каже, що бомби не були руйнівними, просто намагається підірвати авторитет президента та успішну місію,

– сказав Гегсет у заяві, наданій Reuters.

Тут все ж варто зазначити, що початкові оцінки можуть змінюватися, коли з'являється більше інформації, і нерідко думки різних розвідувальних служб США розходяться.

На цьому тлі представники Демократичної партії вимагають прозорості. Лідер демократів у Палаті представників Хакім Джеффріс заявив, що не бачив жодних доказів того, що ядерна програма Ірану була ліквідована. Заплановані секретні брифінги в Конгресі на цю тему у вівторок скасували.