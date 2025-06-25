В Белом доме отрицают это и повторяют тезисы о полном уничтожении ядерных амбиций Ирана, а сомнения в этом списывают на дискредитацию президента Трампа. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Иранская ядерная программа, вероятно, далеко не уничтожена

Агентство Reuters получило информацию от 3 источников, которые ознакомлены с отчетом разведки США. По их данным, анализ подготовило Управление оборонной разведки США (DIA) – главная разведывательная структура Пентагона – и одно из 18 разведывательных агентств США

Согласно оценке, удары могли отсрочить программу на несколько месяцев, но не привели к ее полному уничтожению.

Эта оценка противоречит риторике администрации Трампа, который заявлял, что цели в Иране были "полностью уничтожены", а министр обороны Пит Хегсет заявил о "ликвидации" ядерных амбиций Тегерана. Однако на заседании Совбеза ООН американская сторона уже смягчила формулировку, отметив, что программа "была ослаблена".

В Белом доме отвергли сомнения в эффективности операции. Пресс-секретарь администрации Каролина Ливитт назвала отчет "абсолютно ошибочным", подчеркнув.

Всем известно, что происходит, когда вы сбрасываете 14 бомб весом 30 000 фунтов идеально на цели: полное уничтожение,

– сказала она.

Ожидается, что оценка ущерба на ядерных объектах Фордо, Исфахан и Натанзи будет сложной задачей, и DIA не является единственным агентством, которому поручено это задание. Один источник сообщил, что оценка не была общепринятой и вызвала значительные разногласия. Один из источников сказал, что США сейчас точно не знает последствий своих ударов. Однако, первоначальная оценка указывала на то, что удары, возможно, были не такими уж и успешными.

Пентагон отрицает предположение о незначительных результатах ударов по Ирану.

Исходя из всего, что мы видели – а я видел все – наша бомбардировочная кампания уничтожила способность Ирана создавать ядерное оружие. Наши массивные бомбы попали точно в нужное место в каждой цели - и сработали идеально. Влияние этих бомб похоронен под горой руин в Иране; поэтому каждый, кто говорит, что бомбы не были разрушительными, просто пытается подорвать авторитет президента и успешную миссию,

– сказал Гегсет в заявлении, предоставленном Reuters.

Здесь все же стоит отметить, что первоначальные оценки могут меняться, когда появляется больше информации, и нередко мнения различных разведывательных служб США расходятся.

На этом фоне представители Демократической партии требуют прозрачности. Лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис заявил, что не видел никаких доказательств того, что ядерная программа Ирана была ликвидирована. Запланированные секретные брифинги в Конгрессе на эту тему во вторник отменили.