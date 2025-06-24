Совет нацбезопасности Ирана заявил, что страна якобы заставила противника признать поражение и прекратить агрессию в одностороннем порядке, передает 24 Канал со ссылкой на иранские СМИ.

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Иранцы празднуют победу

В заявлении органа говорится о том, что, мол, "иранские силы решительно и мужественно ответили на каждый акт вражды". Там похвастались "мощным ракетным ударом по американской военной базе "Аль-Удейд" в Катаре.

Благодаря глубокой осведомленности и мудрому поведению иранского народа, стратегическому руководству Лидера и жертвенности преданных бойцов нации, Божья помощь проявилась в виде победы и сдерживания. У врага не осталось другого выбора, кроме как отступить, выразить сожаление и в одностороннем порядке прекратить агрессию,

– говорится в заявлении Совбеза Ирана.

В документе также предупреждается, что, несмотря на прекращение боевых действий, вооруженные силы Исламской Республики остаются в полной боевой готовности. Правительство подтвердило, что Иран готов дать быстрый, решительный и сокрушительный ответ на любой новый акт агрессии.

Президент Масуд Пезешкиян в свою очередь сообщил, что война, начатая Израилем, была успешно завершена Ираном.

После объявленной паузы в боевых действиях власти призвали иранцев выйти на улицы и отпраздновать это.

В частности, на площади Революции в Тегеране проходит "Митинг победы" и запланированы массовые гуляния.

Массовые толпы выражали поддержку вооруженным силам и встречали их аплодисментами.

В воздухе развевались флаги, постеры "мучеников", а также звучали лозунги вроде "Никаких компромиссов" и "Смерть Израилю".

В Тегеране празднуют победу: смотрите видео

Иранцы радуются "победе" над Израилем: смотрите видео

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко прокомментировал события в Тегеране. "Иран объявил победу над Израилем. Смешно", – написал он.