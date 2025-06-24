Офис израильского премьера Беньямина Нетаньяху заявил, что страна "решительно" ответит на любые нарушения соглашения о прекращении огня с Ираном. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

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Что говорят в Израиле о прекращении огня

В заявлении Офиса Нетаньяху говорится, что Израиль достиг своей цели по устранению ядерной и баллистической угрозы со стороны Ирана.

Там благодарят Дональда Трампа и США за поддержку в этом. Также сообщается, что сегодня, 24 июня, израильский лидер выступит с соответствующим заявлением.

В то же время Иран официально опроверг информацию о договоренности о прекращении огня с Израилем. По словам министра иностранных дел страны Сейеда Аббаса Арагчи, пока никаких соглашений о перемирии нет, а окончательное решение будет принято позже.

Политик также отметил, что если израильский режим прекратит свою незаконную агрессию против иранского народа не позднее 4:00 по тегеранскому времени, Иран не будет продолжать свой ответ после этого.

Арагчи отметил, что военные действия иранских Вооруженных сил продолжались до последней минуты – до 4 утра. Он также поблагодарил иранских воинов за мужество и готовность защищать страну до последней капли крови, отвечая на любые атаки врага.