Об этом рассказывает 24 Канал з ссылкой на министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи. Иран официально опроверг информацию о каких-либо договоренностях о прекращении огня с Израилем.

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Тегеран опроверг информацию о прекращении огня

По словам Сейеда Аббаса Арагчи, пока нет никакой "договоренности" о прекращении военных действий.

Он отметил, что Израиль начал войну против Ирана, а не наоборот.

Если израильский режим прекратит свою незаконную агрессию против иранского народа не позднее 4:00 по тегеранскому времени, мы не будем продолжать наш ответ после этого,

– написал он.

Окончательное решение о прекращении военных действий будет принято позже.

В то же время Иран отметил, что военные действия их Вооруженных сил продолжались до последней минуты – до 4 утра. Аббас Арагчи поблагодарил иранских воинов за мужество и готовность защищать страну до последней капли крови, отвечая на любые атаки врага.

К слову, ранее высокопоставленный иранский чиновник сообщал Reuters, что Тегеран якобы согласился на прекращение огня. По его словам, предложение поступило от США через посредничество Катара.

Также он отметил, что Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс обсудили план с Катаром после иранской атаки на американскую базу. По информации чиновника, Израиль согласился на этот план и обратился к Дохе с просьбой помочь убедить Иран.