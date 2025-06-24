Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на журналистку NBC News Ямиче Алсиндор.

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Трамп заявил о "вечном" прекращении огня

Журналистка заявила, что в эксклюзивном интервью президент США Дональд Трамп рассказал ей детали о прекращении огня между Израилем и Ираном. Так, Алсиндор поинтересовалась, как долго продлится прекращение огня на Ближнем Востоке.

В ответ на это Трамп отметил, что ожидает "бессрочного прекращения огня".

Оно (прекращение огня – 24 Канал) продлится вечно. Это великий день для Америки. Это великий день для Ближнего Востока,

– заявил Трамп.

Кроме того, президент США добавил, что "очень рад, что смог выполнить работу". По словам Трампа, ситуация могла ухудшиться, а война "могла бы разрушить весь Ближний Восток". Он также добавил, что во время военных операции Ирана и Израиля "умирало много людей",

Вместе с тем, Трамп убежден, что Иран и Израиль "не будут возобновлять огонь".

Ранее президент США заявил, что Израиль и Иран согласились прекратить огонь. По его словам, официально Иран начнет перемирие за 6 часов, а Израиль – за 12.