Про це розповідає 24 Канал з посиланням на міністра закордонних справ Ірану Аббаса Арагчі. Іран офіційно спростував інформацію про будь-які домовленості щодо припинення вогню з Ізраїлем.

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Тегеран спростував інформацію про припинення вогню

За словами Сейєда Аббаса Арагчі, наразі немає жодної "домовленості" про припинення військових дій.

Він наголосив, що Ізраїль розпочав війну проти Ірану, а не навпаки.

Якщо ізраїльський режим припинить свою незаконну агресію проти іранського народу не пізніше 4:00 за тегеранським часом, ми не будемо продовжувати нашу відповідь після цього,

– написав він.

Остаточне рішення про припинення військових дій буде ухвалене пізніше.

Водночас Іран відзначив, що військові дії їхніх Збройних сил тривали до останньої хвилини – до 4 ранку. Аббас Арагчі подякував іранським воїнам за мужність і готовність захищати країну до останньої краплі крові, відповідаючи на будь-які атаки ворога.

До слова, раніше високопоставлений іранський чиновник повідомляв Reuters, що Тегеран нібито погодився на припинення вогню. За його словами, пропозиція надійшла від США через посередництво Катару.

Також він зазначив, що Дональд Трамп та Джей Ді Венс обговорили план із Катаром після іранської атаки на американську базу. За інформацією чиновника, Ізраїль погодився на цей план і звернувся до Дохи з проханням допомогти переконати Іран.