Про це пише 24 Канал з посиланням на Sky News та Clash Report.

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Припинення вогню між Ізраїлем та Іраном

Високопоставлений іранський чиновник повідомив агентству Reuters, що Тегеран погодився на припинення вогню.

Це було запропоновано США за посередництва Катару.

Посадовець, ознайомлений з переговорами, також повідомив виданню, що Трамп та його віце-президент Джей Ді Венс обговорили план з Катаром після атаки Ірану на американську базу.

Він додав, що Трамп повідомив Катару, що Ізраїль погодився на план, і йому потрібна допомога Дохи, щоб переконати іранську сторону.

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Додамо, що за 40 хвилин до публікації Трампа про припинення вогню між Іраном та Ізраїлем, в Ірані про це не вказували. Відповідно до даних CNN, на той момент високопоставлений іранський чиновник повідомляв виданню, що Іран не отримав жодної пропозиції про припинення вогню та не бачить для цього підстав.