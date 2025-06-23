Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.
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Що думає Трамп після ударів з боку Ірану
Сам Трамп поки що не висловлювався. Відомо, що він у ситуаційній кімнаті – імовірно, на нараді.
А от джерела в Білому домі кажуть, що Трамп не хоче більшої військової участі США на Близькому Сході. Ба більше: у США чекали на удар у відповідь.
Ми знали, що вони помстяться. Вони мали подібну реакцію після Сулеймані,
– пояснив чиновник.
Ідеться про вбивство іранського командира Касема Сулеймані у 2020 році.
Але Трамп, за словами джерела, готовий піти на ескалацію, "якщо це буде потрібно". Тобто не ясно до кінця, чи завершилися удари США по Ірану.
Є свідчення, що база США в Катарі не була ушкоджена іранськими атаками. У самому Катарі кажуть, що ніхто не постраждав. Але готові відповісти Ірану.
Позиція Ірану
Тегеран попередив американців про те, що планує завдати удару. І нібито випустив стільки ж ракет по базах США в Катарі та Ірані, скільки Америка випустила по Ірану.
Загалом удари по базах США були очікувані. Проте в Тегерані їх назвали частиною операції "Оголошення перемоги".