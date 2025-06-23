Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.

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Що пишуть в Ірані про атаку по базах США

Під ракетний обстріл Ірану потрапили бази США в Катарі та Іраці. Іранське інформаційне агентство Tasnim назвало удар частиною операції під назвою "Оголошення перемоги".

Західні ЗМІ пишуть, що в Катарі атакували авіабазу Аль-Удейд, а в Іраці – авіабазу Айн аль-Асад.

Іран завдає ударів по американських базах: дивіться відео

Корпус вартових ісламської революції (КВІР) заявив, що це "відповідь на напад США на мирні ядерні об'єкти Ірану". І попередив: майбутні атаки США можуть призвести до падіння американської військової інфраструктури в регіоні та знищення Ізраїлю.

Цікаво, що іранські атаки відбулися досить швидко. В мережі писали, що, можливо, Тегеран завдасть удару протягом кількох днів, але це сталося вже 23 червня. У низці близькосхідних країн закрили повітряний простір, а Трамп перебуває у ситуаційній кімнаті.