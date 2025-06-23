Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.

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Як реагує Трамп на атаки по базах США з боку Ірану 23 червня

Журналісти пишуть, що Білий дім і міністерство оборони США "уважно стежать" за потенційними загрозами для авіабази Аль-Удейд у Катарі. Про це заявив високопосадовець Білого дому після того ракетного обстрілу бази США в Катарі.

Тим часом Дональд Трамп разом зі своєю командою також перебуває в ситуаційній кімнаті. Президент також був там на вихідних, коли віддавав наказ про завдання ударів по Ірану, що призвело до такої реакції,

– інформують Sky News.

Що таке Ситуаційна кімната в США

Це не бункер, але з неї президент США може командувати армією по всьому світу. Тут проводять найважливіші наради, звідси лідер США має можливість вести секретні відеоконференції на національному та міжнародному рівні

Працівники ситуаційної кімнати цілодобово спостерігають за ситуацією в світі та інформують високопоставлених співробітників Білого дому про значущі для безпеки події.

Окрім президента, кімнату використовують його радники, представники армії і спецслужб, щоб запобігати кризовим ситуаціям або вже долати їх, щоб оперативно ухвалювати рішення з надзвичайних питань всередині країни чи за кордоном.