Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

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Что пишут в Иране об атаке по базам США

Под ракетный обстрел Ирана попали базы США в Катаре и Ираке. Иранское информационное агентство Tasnim назвало удар частью операции под названием "Объявление победы".

Западные СМИ пишут, что в Катаре атаковали авиабазу Аль-Удейд, а в Ираке – авиабазу Айн аль-Асад.

Иран наносит удары по американским базам: смотрите видео

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что это "ответ на нападение США на мирные ядерные объекты Ирана". И предупредил: будущие атаки США могут привести к падению американской военной инфраструктуры в регионе и уничтожению Израиля.

Интересно, что иранские атаки произошли достаточно быстро. В сети писали, что, возможно, Тегеран нанесет удар в течение нескольких дней, но это произошло уже 23 июня. В ряде ближневосточных стран закрыли воздушное пространство, а Трамп находится в ситуационной комнате.