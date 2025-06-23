Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на источник Sky news, знакомый с ситуацией.

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Что известно об иранской атаке

В сети появилась информация об иранском обстреле американской авиабазы Аль-Удейд в Катаре. В Sky News отметили, что это одна из крупнейших баз США в регионе, где также размещался небольшой контингент Королевских военно-воздушных сил Великобритании.

Вероятные кадры атаки, которые распространяются по сети: смотрите видео