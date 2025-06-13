Также есть сигналы о том, что Иран может нанести ответный удар. 24 Канал собрал, что известно на данный момент.

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Конфликт Израиля и Ирана 13 июня: что произошло

Израиль в 03:00 ввел "немедленные изменения" в стране.

Все районы перевели с режима "полной активности" на режим "необходимой активности".

Введен запрет на образовательную деятельность, собрания и работу, за исключением необходимых секторов.

Израиль начал превентивный удар по Ирану, пишут местные СМИ со ссылкой на заявление министра обороны.

Людей предупредили, что Израиль может подвергнуться мощной ракетной атаке с востока.