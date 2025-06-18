02:31, 18 июня

Иран выпустил предупреждение об эвакуации гражданских из района Неве-Цедек в Тель-Авиве.

В районе Неве-Цедек находится штаб-квартира Генерального штаба Израиля и Министерства обороны.

Также там расположен Институт по вопросам национальной безопасности при Тель-Авивском университете – один из главных аналитических центров в сфере обороны, кибербезопасности и стратегических исследований.

Тель-Авивский университет и Воздушные силы Израиля имеют совместный исследовательский центр рядом – сосредоточен на новых технологиях для космоса и обороны.

Центральный офис Израильского Космического Агентства, занимающегося развитием космических проектов и технологий, включая военные цели – расположен в Тель-Авиве к югу от Неве-Цедек.