Что сейчас происходит на Ближнем Востоке, действительно ли США вступят в войну против Ирана и эскалация усилится в регионе – читайте в хронологии 24 Канала.
К теме Трамп рассматривает возможность удара США по Ирану, – Axios
Какие события происходят на Ближнем Востоке
Иран выпустил предупреждение об эвакуации из Тель-Авива
Иран выпустил предупреждение об эвакуации гражданских из района Неве-Цедек в Тель-Авиве.
В районе Неве-Цедек находится штаб-квартира Генерального штаба Израиля и Министерства обороны.
Также там расположен Институт по вопросам национальной безопасности при Тель-Авивском университете – один из главных аналитических центров в сфере обороны, кибербезопасности и стратегических исследований.
Тель-Авивский университет и Воздушные силы Израиля имеют совместный исследовательский центр рядом – сосредоточен на новых технологиях для космоса и обороны.
Центральный офис Израильского Космического Агентства, занимающегося развитием космических проектов и технологий, включая военные цели – расположен в Тель-Авиве к югу от Неве-Цедек.
ЦАХАЛ заявил, что сейчас Израиль атакует в районе Тегерана.
ЦАХАЛ предупредил об эвакуации жителей Тегерана
В ответ на атаку Ирана по Израилю ЦАХАЛ анонсировал свою атаку и выпустил предупреждение об эвакуации для жителей 18-го района в Тегеране.
18-й район – это густонаселенный район на юго-западе Тегерана, где проживает около 420 000 человек на площади 37,5 километра.
Он расположен вблизи аэропорта Мехрабад и Авиационного университета имени Шахида Саттари.
В Израиле ожидают, что США присоединятся к его операции против Ирана, – CNN
Высокопоставленные израильские чиновники ждут, поможет ли президент США Дональд Трамп завершить начатое.
Мы ждем решения президента,
– заявил CNN высокопоставленный израильский чиновник.
Два израильских чиновника заявили, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху прямо не призывает Трампа одобрить удары США по Фордо, иранскому ядерному объекту, расположенному под горой.
Нетаньяху, как и другие израильские официальные лица, надеется, что Трамп примет это решение сам, не чувствуя, что на него давит его израильский коллега.
"Вся операция основана на том факте, что в какой-то момент к ней присоединятся США", – заявил третий израильский чиновник.
Израильские официальные лица настаивают на том, что Израиль имеет и другие варианты уничтожить или хотя бы временно вывести из строя иранский ядерный объект в Фордо, но ни один из них не будет таким эффективным, как удар стратегических бомбардировщиков США с использованием 30 000-фунтовых противобункерных бомб.
Иранский аятолла заявил о "начале битвы"
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что "начинается битва".
Правда, кого имел в виду аятолла Израиль или Соединенные Штаты – непонятно.
Али Хаменеи заявил о "начале битвы" / Фото из социальных сетей
В Тегеране также неспокойно
Журналисты пишут, что Израиль наносит удары по Тегерану. В городе, вероятно, работает ПВО.
Тегеран также под ночной атакой: смотрите видео
ЦАХАЛ сообщает о новых ракетах на Израиль со стороны Ирана.
Беньямин Нетаньяху провел телефонный разговор с Трампом, пишет The Times of Israel.
Иран выпустил новую волну ракет по Израилю
Тревогу в Израиле объявили на севере и в центральной части страны.
Иран атаковал Израиль 18 июня: смотрите видео
Ракеты со стороны Ирана летят в Израиль: смотрите видео
ЦАХАЛ сообщил, что Иран запустил ракеты в направлении Израиля
Силы ПВО работают для перехвата угрозы. Гражданам приказано немедленно перейти в укрытия и оставаться там до отдельного распоряжения.
В Белом доме сказали, стоит ли ожидать каких-то заявлений от Трампа по Ирану в скором времени
Из Белого дома идут опровержения относительно того, что по итогам Совета по нацбезопасности будут какие-то заявления.
От представителей Совета национальной безопасности не ожидается заявлений о встрече под председательством президента Трампа,
– заявил чиновник Белого дома для Al Jazeera.
Напомним, по итогам Совета ожидались заявления Трампа о возможном вступлении США в войну против Ирана.
В случае атаки США на Иран Тегеран может перекрыть Ормузский пролив и "нанести удар" американским кораблям в Персидском заливе, сообщает The New York Times со ссылкой на американскую разведку.
Войска США на Ближнем Востоке в состоянии повышенной готовности, – СМИ
Пентагон привел американские войска в состояние повышенной готовности на военных базах по всему Ближневосточному региону, включая ОАЭ, Иорданией и Саудовской Аравией, сообщает The New York Times.
По информации издания, Штаты разместили на Ближнем Востоке более 40 000 солдат.
Сегодня вечером нас ждет сюрприз, который мир запомнит на века,
– заявили в иранском государственном телевидении.
Иран готовится ударить по базам США, если те вступят в войну, – СМИ
Иран подготовил ракеты и другое военное оборудование для ударов по базам США, если страна присоединится к военной операции против Ирана.
Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на американскую разведку.
Издание пишет, что Штаты уже направили в Европу около трех десятков самолетов-заправщиков, которые могут быть использованы для оказания помощи истребителям, которые защищают американские базы, или для увеличения дальности полета бомбардировщиков, которые вовлечены в возможном ударе по иранским ядерным объектам.
Британия не участвует в обороне Израиля, – FT
Посол Израиля в Великобритании Ципи Хотовели заявила, что Лондон не предоставляет оборонной помощи Израилю в конфликте с Ираном.
Она подчеркнула, что Израиль "никого не просил помощи" и "Великобритания в этом не участвует".
Хотовели добавила, что несмотря на это Израиль доволен поддержкой "друзей" в достижении цели по сдерживанию иранской ядерной программы.
Цель изменения режима в Тегеране, по ее словам, перед Израилем не стоит.
Трамп завершил встречу с Советом по нацбезопасности
Встреча Трампа с Советом по вопросам нацбезопасности в Ситуационной комнате завершена. Заседание длилось более часа.
Трамп должен сделать заявление по итогам встречи.
Американские СМИ не исключают, что Трамп может принять решение вступить в войну с Ираном.
В то же время израильские чиновники предполагают, что США могут присоединиться к войне против Ирана сегодня, сообщает Channel 12.
Трамп отказался отправлять чиновников на переговоры с Ираном, – CNN
Дональд Трамп отказался от командировки чиновников на встречу с Ираном для попытки достичь соглашения, сообщает телеканал CNN.
Напомним, сейчас он проводит заседание Совета национальной безопасности, где могут принять решение о вступлении США в войну с Ираном.
Трамп рассматривает вариант удара США по Ирану, –СМИ
Трамп рассматривает ряд вариантов, включая возможный удар США по Ирану, сообщили WSJ представители администрации.
По словам чиновников, решение пока не принято. Президент США, который ранее настаивал на дипломатическом решении, хочет убедиться, что Иран не сможет развить свои ядерные возможности, отметили они.
МИД России осудили атаки Израиля по Ирану
Москва заявляет, что "мировое большинство" выступило против атак Израиля.
"Жесткая и непримиримая реакция стран мирового большинства на израильские удары по территории Ирана, включая ядерно-энергетическую инфраструктуру, свидетельствуют, что конфронтационный курс и разрушительные действия израильского руководства находят понимание и поддержку только со стороны тех государств, которые являются его фактическими соучастниками и действуют из конъюнктурных соображений", – заявили в МИД страны-агрессора.
Также там сказали, что Иран готов "к возобновлению контактов с США для выработки возможных решений, которые снимают любые необоснованные подозрения и предубеждения относительно ядерной программы Тегерана при условии прекращения израильских нападений".
Российский МИД заявляет, что израильско-иранский конфликт "имеет только дипломатическое решение".