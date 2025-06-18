01:45, 18 червня

Високопоставлені ізраїльські чиновники чекають, чи допоможе президент США Дональд Трамп завершити розпочате.

Ми чекаємо на рішення президента,

– заявив CNN високопоставлений ізраїльський чиновник.

Два ізраїльські чиновники заявили, що прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху прямо не закликає Трампа схвалити удари США по Фордо, іранському ядерному об'єкту, розташованому під горою.

Нетаньягу, як і інші ізраїльські офіційні особи, сподівається, що Трамп ухвалить це рішення сам, не відчуваючи, що на нього тисне його ізраїльський колега.

"Вся операція заснована на тому факті, що в якийсь момент до неї приєднаються США", – заявив третій ізраїльський чиновник.

Ізраїльські офіційні особи наполягають на тому, що Ізраїль має й інші варіанти знищити або хоча б тимчасово вивести з ладу іранський ядерний об'єкт у Фордо, але жоден з них не буде таким ефективним, як удар стратегічних бомбардувальників США з використанням 30 000-фунтових протибункерних бомб.