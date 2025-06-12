Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Консульский отдел Госдепа США.
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Госдеп предупреждает об опасности на Ближнем Востоке и в Северной Африке
Так, в Консульском отделе заявили, что в связи с ростом напряженности в регионе, Госдеп советует гражданам США, которые находятся на Ближнем Востоке и в Северной Африке, быть особенно осторожными.
Также отметили, что исторически подобная напряженность приводила к срывам поездок и усилению проблем безопасности граждан США в регионе.
В Госдепе отметили, что гражданам США стоит зарегистрироваться в программе Smart Traveler Enrollment Program (STEP). Это можно сделать на сайте step.state.gov.
В Консульском отделе объяснили, что это нужно, чтобы получать информацию и оповещения. Кроме того, чтобы американцев было легче найти в чрезвычайных ситуациях за рубежом.