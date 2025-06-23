Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Sky News.
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Иран ударил по базе США в Катаре
В Катаре сообщают, что на американской военной базе Аль-Удейд в Дохе нет жертв после атаки Ирана на этот объект.
Указывается, что противовоздушная оборона Катара перехватила ракетный удар.
Нас заверили, что катарские средства противовоздушной обороны сорвали атаку и успешно перехватили иранские ракеты,
– говорится в заявлении Катара, которое цитирует издание.
В Минобороны страны добавили, что инцидент не привел к смертельным случаям или ранениям.
Там также указали, что воздушное пространство и территория страны являются "безопасными".
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Напомним, в в понедельник, 23 июня, в сети появилась информация о иранском обстреле американской авиабазы Аль-Удейд в Катаре.
К тому же, иранские медиа отметили, что эти удары являются частью операции под названием "Благовест победы". На авиабазе Айн-аль-Асад в Ираке была активирована система ПВО из-за иранского обстрела.