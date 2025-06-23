Про це пише 24 Канал з посиланням на Sky News.

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Іран вдарив по базі США в Катарі

В Катарі повідомляють, що на американській військовій базі Аль-Удейд у Досі немає жертв після атаки Ірану на цей об'єкт.

Вказується, що протиповітряна оборона Катару перехопила ракетний удар.

Нас запевнили, що катарські засоби протиповітряної оборони зірвали атаку та успішно перехопили іранські ракети,

– йдеться у заяві Катару, яку цитує видання.

В Міноборони країни додали, що інцидент не призвів до смертельних випадків чи поранень.

Там також вказали, що повітряний простір і територія країни є "безпечними".