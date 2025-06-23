Військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп розповів 24 Каналу, чи сьогоднішні події можна вважати такими, що свідчать про перебіг світової війни. Він наголосив, що удар США по іранських ядерних об'єктах – це доволі оптимістичний сценарій, зокрема, для Ізраїля.

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Як поводитимуться великі країни

"Іран, навіть якщо відкинути його ядерну програму, яка несе загрозу для Близького Сходу, також причетний до терактів, що відбулися на та ще плануються, в Європі та США, та до постачання озброєння Росії", – зауважив військовий оглядач.

Водночас сьогодні напруження у світі наростає, триває більше масштабних війн та конфліктів. Проте, на думку військового оглядача, говорити про Третю світову війну дещо передчасно.

Світова війна – це, коли більша частина країн світу воює одна з одною, зокрема, протистоять великі держави. Наразі немає підстав вважати, що щось подібне відбувається чи може розпочатися,

– сказав він.

Бомбардування Ірану, імовірно, не може, як припустив Шарп, стати приводом для нової світової війни, тому що, на прикладі війни в Україні є очевидним, що великі країни побоюються зіткнення через наявність у них ядерної зброї.

До слова. Дональд Трамп наголошував, що війна Росії проти України має потенціал перерости у Третю світову війну у разі, якщо її не вдасться зупинити. За словами президента США, "тоді буде точка, в якій уже не вдасться зупинити ці дві країни".

Чому через Іран мають воювати Китай та США? Вони можуть зіткнутися з іншої причини, адже між ними існує напруження. Проте, на думку військового оглядача, якщо обидві сторони проявлять здоровий глузд, то не доведуть конфлікт до загострення. Адже йдеться, зокрема, про можливу ядерну війну.

Навіть з конвенціонального погляду ризикувати ядерною війною можна хіба що тільки тоді, коли на кону стоїть саме існування тієї чи іншої держави,

– пояснив Давід Шарп.

Тому, за його словами, зараз не відбувається світова війна, а чи вважатимуть нею події, що ми переживаємо зараз, дізнаємось за 2 – 3 роки – заднім числом.

Зазначимо, що на думку керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова, Третя світова війна вже триває. За його словами, у повномасштабну війну Росії проти України залучена "абсолютна більшість найсильніших і найрозвинутіших країн світу".