Так, очільник Пентагону пообіцяв, що США вдарять по Ірану з небаченою досі силою, передає 24 Канал.

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Яку помсту готує Іран

Як пише CNN, виступаючи в Стамбулі в неділю, 22 червня, міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що його країна має "різноманітні варіанти" відповіді на атаки США.

Іран може завдати удару по військових інтересах США в регіоні за допомогою проксі-сил в Іраку, Ємені та Сирії.

США мають присутність на 19 об'єктах на Близькому Сході, з яких 8 вважаються постійними. Станом на 13 червня кількість американських військових у регіоні становила 40 тисяч.

Іран може зірвати світову торгівлю нафтою

Іран має можливість впливати на комерційне судноплавство в Перській затоці, зокрема перекривши Ормузьку протоку – ключовий шлях транспортування нафти.

Хоча наразі поставки нафти не перервано, будь-яка спроба заблокувати протоку може викликати глобальну нафтову кризу. Через протоку щоденно проходить близько 20 мільйонів барелів нафти. Перекриття протоки може "підірвати економічну програму Трампа", підвищити інфляцію і спричинити стрибок цін на нафту.

Іран може прискорити розробку ядерної бомби

Деякі експерти вважають, що Іран тепер, ймовірно, пришвидшить рух до створення ядерної зброї.

Навіть у разі зміни режиму нове військове керівництво може бути ще більш войовничим і прагнутиме створити бомбу як засіб стримування. Експерти також припускають, що Іран міг перемістити запаси збагаченого урану зі своїх об'єктів під час ізраїльських атак. Очікується, що Іран вийде з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ).

Іран може обмежитися ударами по Ізраїлю

Першою відповіддю Ірану на американські удари стала атака не на США, а на Ізраїль. Імовірно, Тегеран прагне уникнути прямої конфронтації з США й обмежиться війною з Ізраїлем.

Іран може вдатися до кібератак або терористичних актів

Оскільки військові можливості Ірану ослаблені, експерти припускають, що КВІР може вдатися до "асиметричних" відповідей – таких як тероризм або кібератаки.

"Імовірно, вони шукатимуть способи атак, які США не зможуть легко відбити", – вважає аналітик CNN Девід Сенджер.

Попри втрати, КВІР все ще має ресурси як у регіоні, так і за його межами, що робить США вразливими у глобальному масштабі.

Є ще один сценарій – повернення Ірану до ядерних переговорів зі США. Але він наразі залишається малоймовірним.