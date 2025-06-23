Виступаючи у Відні, голова МАГАТЕ Гроссі допустив, що США, ймовірно, завдали "дуже значних пошкоджень" підземній частині ядерного об'єкта Ірану у Фордо, розташованого глибоко в горах, передає 24 Канал із посиланням на CNN.

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Наскільки уражений об'єкт у Фордо

Рафаель Гроссі наголосив, що з огляду на кількість використаних вибухівок та чутливість центрифуг для збагачення урану, ймовірність значних пошкоджень дуже висока.

Однак він застеріг, що жодна організація, включно з МАГАТЕ, наразі не має можливості повністю оцінити рівень підземних пошкоджень у Фордо.

Гроссі закликав до припинення вогню, щоб інспектори МАГАТЕ змогли отримати доступ до іранських ядерних об'єктів.

Щоб забезпечити довгострокові гарантії того, що Іран не здобуде ядерну зброю, і щоб зберегти ефективність глобального режиму нерозповсюдження, ми маємо повернутися до переговорів,

— заявив він.

До слова, за даними NYT, американський авіаудар по ядерному об’єкту в іранському Фордо завдав значних пошкоджень, але комплекс повністю не знищено, оскільки Іран евакуював частину обладнання та запаси урану.