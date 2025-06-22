Детальніше про американську "хитрість" розповіли в The Washington Post, передає 24 Канал. У вузькому колі чиновників Білого дому одразу було зрозуміло, що операція неминуча.

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Трамп приховував план атаки

Протягом кількох днів Трамп приховував, чи завдасть він удару по Ірану, заявляючи, що ще не прийняв рішення, навіть коли вже затвердив плани атаки й наказав підготувати війська.

Кількість ознайомлених чиновників адміністрації президента залишалася невеликою – дехто в Білому домі дізнався про операцію під час публічної заяви президента.

Заява Трампа про можливе очікування до 2 тижнів була нашою спробою застати іранців зненацька,

– сказав обізнаний високопоставлений чиновник адміністрації.

Протягом тижня президент турбувався про те, чи зможуть американські військові дотриматися точного характеру операції, аби уникнути ширшого залучення у війну.

Трамп чітко дав зрозуміти, що залишає за собою право скасувати план у будь-який момент, аж до того, як літаки увійдуть у повітряний простір Ірану.

За словами високопосадовця, у "згуртованій" команді адміністрації виникло почуття "товариськості", навіть попри те, що в новинах з'являлися повідомлення про внутрішні розбіжності.

Нагадаємо, також Трамп давав Тегерану 2 тижні, аби погодитися на ядерну угоду. Тоді він не уточнив наслідки недотримання дедлайну й того, чи доєднаються США до операції Ізраїлю.