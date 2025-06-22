Подробнее об американской "хитрости" рассказали в The Washington Post, передает 24 Канал. В узком кругу чиновников Белого дома сразу было понятно, что операция неизбежна.

Смотрите также США атаковали Иран с воздуха, целились в ядерные объекты: что сейчас происходит на Ближнем Востоке

Трамп скрывал план атаки

В течение нескольких дней Трамп скрывал, нанесет ли он удар по Ирану, заявляя, что еще не принял решение, даже когда уже утвердил планы атаки и приказал подготовить войска.

Количество ознакомленных чиновников администрации президента оставалось небольшим – некоторые в Белом доме узнали об операции во время публичного заявления президента.

Заявление Трампа о возможном ожидании до 2 недель было нашей попыткой застать иранцев врасплох,

– сказал осведомленный высокопоставленный чиновник администрации.

В течение недели президент беспокоился о том, смогут ли американские военные придерживаться точного характера операции, чтобы избежать широкого вовлечения в войну.

Трамп четко дал понять, что оставляет за собой право отменить план в любой момент, до того, как самолеты войдут в воздушное пространство Ирана.

По словам чиновника, в "сплоченной" команде администрации возникло чувство "товарищества", даже несмотря на то, что в новостях появлялись сообщения о внутренних разногласиях.

Напомним, также Трамп давал Тегерану 2 недели, чтобы согласиться на ядерное соглашение. Тогда он не уточнил последствия несоблюдения дедлайна и того, присоединятся ли США к операции Израиля.