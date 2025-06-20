Про це пише 24 Канал із посиланням на заяву Дональда Трампа в етері Fox News.

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Який дедлайн США поставили Ірану

У коментарі для американського телеканалу Дональд Трамп висловився щодо ядерної угоди. За його словами, Іран має два тижні максимум, щоб погодитися на неї.

Я даю їм певний період часу. Ми побачимо, яким буде цей період. Але я даю їм час. Я б сказав, що два тижні – це максимум,

– сказав президент США.

Водночас американський лідер не уточнив, які наслідки будуть для Тегерану, якщо він не дотримається дедлайну. Чи доєднаються США до операції Ізраїлю – невідомо.

Також Трамп заявив, що вважає себе миротворцем. "Я завжди миротворець. Іноді потрібна твердість, але завжди миротворець", – підкреслив він.

До слова, міністр закордонних справ Ірану заявляв, що країна готова до угоди про позбавлення себе права володіння ядерною зброєю, але Тегеран хотів би залишити за собою ядерні права.

"Ми готові до будь-якої угоди, спрямованої на запобігання появі в Ірану ядерної зброї. Але, якщо мета угоди – позбавити Іран його ядерних прав, то ми до такої угоди не готові", – зазначив Аббас Арагчі.