Военный обозреватель из Израиля Давид Шарп рассказал 24 Каналу, можно ли сегодняшние события считать такими, что свидетельствуют о ходе мировой войны. Он отметил, что удар США по иранским ядерным объектам – это довольно оптимистичный сценарий, в частности, для Израиля.

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Как будут вести себя крупные страны

"Иран, даже если отбросить его ядерную программу, которая несет угрозу для Ближнего Востока, также причастен к терактам, произошедшим и еще планируемым, в Европе и США, и к поставкам вооружения России", – отметил военный обозреватель.

В то же время сегодня напряжение в мире нарастает, продолжается больше масштабных войн и конфликтов. Однако, по мнению военного обозревателя, говорить о Третьей мировой войне несколько преждевременно.

Мировая война – это, когда большая часть стран мира воюет друг с другом, в частности, противостоят крупные государства. Пока нет оснований считать, что нечто подобное происходит или может начаться,

– сказал он.

Бомбардировка Ирана, вероятно, не может, как предположил Шарп, стать поводом для новой мировой войны, потому что, на примере войны в Украине очевидно, что крупные страны опасаются столкновения из-за наличия у них ядерного оружия.

К слову. Дональд Трамп отмечал, что война России против Украины имеет потенциал перерасти в Третью мировую войну в случае, если ее не удастся остановить. По словам президента США, "тогда будет точка, в которой уже не удастся остановить эти две страны".

Почему из-за Ирана должны воевать Китай и США? Они могут столкнуться по другой причине, ведь между ними существует напряжение. Однако, по мнению военного обозревателя, если обе стороны проявят здравый смысл, то не доведут конфликт до обострения. Ведь речь идет, в частности, о возможной ядерной войне.

Даже с конвенциональной точки зрения рисковать ядерной войной можно разве что только тогда, когда на кону стоит само существование того или иного государства,

– объяснил Давид Шарп.

Поэтому, по его словам, сейчас не происходит мировая война, а будут ли считать ею события, что мы переживаем сейчас, узнаем через 2 – 3 года – задним числом.

Отметим, что по мнению руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова, Третья мировая война уже идет. По его словам, в полномасштабную войну России против Украины вовлечено "абсолютное большинство сильнейших и самых развитых стран мира".