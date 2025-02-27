По словам Кирилла Буданова, Третья мировая война уже идет. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

Смотрите также Франция ведет переговоры с Киевом по добыче украинских полезных ископаемых для своей обороны

Философский вопрос

Глава Главного управления разведки Минобороны отметил, что причина в том, что в полномасштабную войну России против Украины вовлечено большинство стран мира. Поэтому он считает, что вопрос того, продолжается ли уже Третья мировая война, философское.

Он объяснил, что все зависит от того, как на это смотреть

Для меня– да, вовлечено абсолютное большинство сильнейших и развитых стран мира, это просто факт,

– подчеркнул он.

Например, южнокорейская разведка утверждает, что КНДР отправила дополнительные войска в Россию для войны против Украины, но точное количество неизвестно.

Ранее в Курской области было размещено 12 тысяч северокорейских военных., из которых 4 тысячи потеряли боеспособность.