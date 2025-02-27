Об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню в четверг., 27 февраля, передает 24 Канал со ссылкой на franceinfo. По его словам, Владимир Зеленский сделал ряд предложений не только в США.

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Что Украина предложила Франции

Французский министр рассказал, что Париж работает над вопросом с осени 2024 года, когда Владимир Зеленский во время визита в Париж включил эту тему в свой план победы. По его словам, украинский президент сделал ряд предложений не только США, но и во Франции.

Зеленский и его команда видели, что этот вопрос сырья может быть одним из элементов переговоров с нами для создания выносливости. Так что президент Трамп не придумал это полностью, потому что это сделали сами украинцы,

– заявил Лекарню.

По его мнению, украинское руководство рассматривает полезные ископаемые как стратегический актив, который может быть использован в переговорах с партнерами по укреплению экономической устойчивости Украины. Переговоры с Киевом министру поручил президент Франции Эммануэль Макрон.

Лекорню отметил, что ископаемые будут использоваться для производства военных материалов. По его словам, оборонная промышленность Франции нуждается в ряде сырьевых материалов, необходимых для изготовления французских систем вооружений в течение "следующих 30 или 40 лет".