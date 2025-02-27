Об этом пишет The Economist со ссылкой на источник в украинском правительстве, передает 24 Канал. По данным издания, первоначальный рамочный документ не потребует ратификации парламентом, в то время как другой будет предвидеть это.

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Зеленский не будет подписывать соглашение без гарантий безопасности

Издание пишет, что доподлинно неизвестными остаются ряд деталей по соглашению, в частности то, как США будут контролировать новый фонд и каким будет его управление. Один пункт предполагает, что Вашингтон будет контролировать "максимальную сумму", которая допустима в соответствии с ее законами.

Впрочем, это может противоречить другому пункту, указывающий на пропорциональность инвестиций. Журналисты отмечают, что, вероятно, сделка будет намного меньше 500 миллиардов долларов, американский президент Дональд Трамп требовал от Украины в своих недавних заявлениях.

Согласно обнародованной информации, такая сумма значительно преувеличена, ведь военная и финансовая помощь США для Украины, по независимым оценкам, составляет более 120 миллиардов долларов. В то же время в проекте текста изъяты все наиболее противоречивые американские требования.

В одном случае украинцам дали "час на подписание", в другом– всего шесть минут. В настоящее время текст соглашения обязывает обе стороны создать общий фонд для инвестиций в Украину. Ожидается, что украинцы будут вносить в фонд 50% доходов от будущих государственных проектов по добыче ресурсов, включая минералы, углеводороды, нефть, газ и инфраструктуру, такую как LNG-терминалы и порты,

– говорится в статье.

The Economist предполагает, что это не будет затрагивать текущие операции, такие как крупные нефтегазовые проекты, что уже приносят значительные суммы в бюджет Украины. Но добавляют, что такое соглашение несколько размытое и более теоретическое, ведь настоящие масштабы полезных ископаемых в Украине неизвестны.

Отмечают, что значительная часть полезных ископаемых находится глубоко под землей или в концентрациях, которые слишком низки для рентабельной добычи. Возможно, 40% металлических ресурсов находятся на оккупированной Россией территории.

Также в соглашении не указаны подробности по перерабатывающим и обогатительным мощностям. Журналисты говорят, что сейчас существует много пробелов, но сам факт договоренности позволил Украине выиграть время и дать Трампу результат.