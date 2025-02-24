Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Дональда Трампа во время встречи с Эммануэлем Макроном, которую транслирует издание Amaravati Today.

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Что сказал Трамп о возможности Третьей мировой войны

Дональд Трамп заявил, что война России против Украины является "ужасным, кровавым хаосом", но подчеркнул, что Соединенные Штаты "решат эту проблему".

И я скажу это также, это (война России против Украины – 24 Канал) может перерасти в Третью мировую войну, если ее не удастся остановить. Тогда будет точка, в которой уже не удастся остановить эти две страны, и это уже имеет влияние на другие страны,

– сказал глава Белого дома.

Трамп также отметил, что конфликт действительно может перерасти в "огромную войну", но он "никогда этого не допустит".

К слову, президент США сообщал, что он ведет "серьёзные обсуждения" с российским диктатором Владимиром Путиным относительно окончания войны в Украине. По словам Трампа, эти переговоры "продолжаются очень хорошо".

Кроме того, Трамп говорит, что он может встретиться с Владимиром Зеленским на этой или следующей неделе. Эта встреча может произойти, чтобы подписать соглашения о полезных ископаемых между США и Украиной.