Про це пише 24 Канал з посиланням на пост Дональда Трампа у соцмережі Truth Social.

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Ізраїль та Іран погодилися на повне припинення вогню

Американський лідер Дональд Трамп заявив, що Ізраїль та Іран погодилися на повне припинення вогню

Вітаю всіх! Ізраїль та Іран повністю погодилися, що відбудеться повне та остаточне припинення вогню (приблизно через 6 годин, коли Ізраїль та Іран завершать свої поточні, останні місії!) на 12 годин, після чого війна буде вважатися завершеною!

– заявив Трамп.