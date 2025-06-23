Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Ізраїль хоче завершити кампанію, але багато чого залежить від Ірану

Reuters передали слова своїх джерел про нинішню війну з Іраном. В Ізраїлі розуміють: багато що залежить від наступного кроку супротивника.

Ізраїльські лідери намагаються розробити точну стратегію виходу, яка дозволить завершити кампанію і покласти край ракетним і безпілотним атакам Ірану, щоб уникнути ударів "око за око", які б паралізували країну,

– мовиться в матеріалі.

Журналісти пояснили: Ізраїль справді несподівано вдарив по Ірану, але "він не може контролювати, коли закінчиться конфлікт". Таким чином, Тель-Авів може бути "втягнутим у дорогу війну на виснаження, якщо Тегеран вирішить продовжити боротьбу".

Та офіційні коментарі більш упевнені: "З ізраїльської точки зору, фінал гри не такий вже й далекий. Ми ще не прийшли до цього, але це більше схоже на питання днів, ніж тижнів", – сказав Еран Лерман, колишній заступник ізраїльського радника з національної безпеки.

23 червня ЦАХАЛ знову вдарив по Тегерану.