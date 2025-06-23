Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Clash Reports.

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Що зараз відбувається на Близькому Сході

Так, ввечері 23 червня в Ірані пролунали вибухи. У ЦАХАЛ заявили, що завершили наймасштабнішу хвилю атак у Тегерані за всю історію.

Ізраїль продовжуватиме завдавати ударів на всіх рівнях іранського режиму,

– заявив речник армії Ізраїлю.

Незадовго до цього Іран повідомив про закриття повітряного простору. Також польоти заборонили Кувейт та Ірак.

Зауважимо, що нині Іран обстріляв американську авіабазу Аль-Удейд у Катарі. На базі Айн-аль-Асад в Іраку фіксували роботу ППО. Іранські ЗМІ зазначили, що ці удари є частиною операції під назвою "Благовіст перемоги".

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У Катарі стверджують, що обійшлося без жертв – попри те, що це одна з найбільших американських баз у регіоні. Авіабазу атакували ракетами малої та середньої дальності. ЗМІ пишуть, що США завчасно перемістили звідти близько 40 літаків.