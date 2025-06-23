Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Clash Reports.

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Что сейчас происходит на Ближнем Востоке

Так, вечером 23 июня в Иране прогремели взрывы. В ЦАХАЛ заявили, что завершили самую масштабную волну атак в Тегеране за всю историю.

Израиль будет продолжать наносить удары по всем уровням иранского режима,

– заявил представитель армии Израиля.

Незадолго до этого Иран сообщил о закрытии воздушного пространства. Также полеты запретили Кувейт и Ирак.

Заметим, что сейчас Иран обстрелял американскую авиабазу Аль-Удейд в Катаре. На базе Айн-аль-Асад в Ираке фиксировали работу ПВО. Иранские СМИ отметили, что эти удары являются частью операции под названием "Благовест победы".

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В Катаре утверждают, что обошлось без жертв – несмотря на то, что это одна из крупнейших американских баз в регионе. Авиабазу атаковали ракетами малой и средней дальности. СМИ пишут, что США заблаговременно переместили оттуда около 40 самолетов.