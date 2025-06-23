Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Израиль хочет завершить кампанию, но многое зависит от Ирана

Reuters передали слова своих источников о нынешней войне с Ираном. В Израиле понимают: многое зависит от следующего шага противника.

Израильские лидеры пытаются разработать точную стратегию выхода, которая позволит завершить кампанию и положить конец ракетным и беспилотным атакам Ирана, чтобы избежать ударов "око за око", которые бы парализовали страну,

– говорится в материале.

Журналисты объяснили: Израиль действительно неожиданно ударил по Ирану, но "он не может контролировать, когда закончится конфликт". Таким образом, Тель-Авив может быть "втянутым в дорогую войну на истощение, если Тегеран решит продолжить борьбу".

Но официальные комментарии более уверенные: "С израильской точки зрения, финал игры не так уж и далек. Мы еще не пришли к этому, но это больше похоже на вопрос дней, чем недель", – сказал Эран Лерман, бывший заместитель израильского советника по национальной безопасности.

23 июня ЦАХАЛ снова ударил по Тегерану.