Офіс ізраїльського прем'єра Беньяміна Нетаньягу заявив, що країна "рішуче" відповість на будь-які порушення угоди про припинення вогню з Іраном. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.

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Що кажуть в Ізраїлі про припинення вогню

У заяві Офісу Нетаньягу йдеться, що Ізраїль досягнув своєї мети щодо усунення ядерної та балістичної загрози з боку Ірану.

Там дякують Дональду Трампу та США за підтримку в цьому. Також повідомляється, що сьогодні, 24 червня, ізраїльський лідер виступить із відповідною заявою.

Натомість Іран офіційно спростував інформацію про домовленості щодо припинення вогню з Ізраїлем. За словами міністра закордонних справ країни Сейєда Аббаса Арагчі, наразі жодних угод про перемир’я немає, а остаточне рішення буде прийняте пізніше.

Політик також зазначив, що якщо ізраїльський режим припинить свою незаконну агресію проти іранського народу не пізніше 4:00 за тегеранським часом, Іран не буде продовжувати свою відповідь після цього.

Арагчі відзначив, що військові дії іранських Збройних сил тривали до останньої хвилини – до 4 ранку. Він подякував іранським воїнам за мужність і готовність захищати країну до останньої краплі крові, відповідаючи на будь-які атаки ворога.