Тегеран запустив декілька хвиль ракет, є загиблі. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Clash Report.

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Що відомо про іранський обстріл

Відомо про влучання щонайменше однієї ракети після так званого припинення вогню – пошкодження зафіксовано в місті Беер-Шева.

Загинуло 6 осіб, 1 людина отримала важкі поранення. У зруйнованих будівлях стався витік газу.

Момент влучання іранської ракети: дивіться відео

Ранковий обстріл відбувся на тлі заяви Трампа про "вічне" припинення вогню. "Це великий день для Америки. Це великий день для Близького Сходу", – наголосив президент США.

Наслідки іранської атаки в Беер-Шеві: дивіться відео

Нагадаємо, увечері 23 червня, після іранської атаки на американську базу в Катарі, ЦАХАЛ укотре вдарив по Тегерану.