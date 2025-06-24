Рада нацбезпеки Ірану заявила, що країна нібито змусила противника визнати поразку і припинити агресію в односторонньому порядку, передає 24 Канал із посиланням на іранські ЗМІ.

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Іранці святкують перемогу

У заяві органу йдеться про те, що, мовляв, "іранські сили рішуче та мужньо відповіли на кожен акт ворожнечі". Там похвалилися "потужним ракетним ударом по американській військовій базі "Аль-Удейд" у Катарі.

Завдяки глибокій обізнаності та мудрому поводженню іранського народу, стратегічному керівництву Лідера та жертовності відданих бійців нації, Божа допомога проявилася у вигляді перемоги та стримування. У ворога не залишилося іншого вибору, окрім як відступити, висловити жаль і в односторонньому порядку припинити агресію,

– йдеться у заяві Радбезу Ірану.

У документі також попереджається, що, незважаючи на припинення бойових дій, збройні сили Ісламської Республіки залишаються в повній бойовій готовності. Уряд підтвердив, що Іран готовий дати швидку, рішучу й нищівну відповідь на будь-який новий акт агресії.

Президент Масуд Пезешкіян своєю чергою повідомив, що війна, розпочата Ізраїлем, була успішно завершена Іраном.

Після оголошеної паузи у бойових діях влада закликала іранців вийти на вулиці та відсвяткувати це.

Зокрема, на площі Революції в Тегерані відбувається "Мітинг перемоги" і заплановані масові гуляння.

Масові натовпи висловлювали підтримку збройним силам та зустрічали їх оплесками.

У повітрі майоріли прапори, постери "мучеників", а також лунали гасла на кшталт "Жодних компромісів" і "Смерть Ізраїлю".

У Тегерані святкують перемогу: дивіться відео

Іранці радіють "перемозі" над Ізраїлем: дивіться відео

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко прокоментував події у Тегерані. "Іран оголосив перемогу над Ізраїлем. Смішно", – написав він.