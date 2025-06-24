Крім того, американський лідер Дональд Трамп може наважитися серйозно вдарити по Росії. Як зазначив 24 Каналу політолог Олег Саакян, попри деякі тактичні переваги, у стратегічному плані Москва зазнає втрат.

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Чому загострення на Близькому Сході не грає Росії на руку

На думку політолога, загострення ситуації на Близькому Сході створило для Росії низку тактичних переваг.

Серед них:

Підвищення цін на нафту, яке частково компенсує попереднє падіння;

Переорієнтація озброєнь, зокрема тих, які можуть бути передані Ізраїлю, але які могли б потрапити в Україну;

Зростання цін на озброєння, зокрема на боєприпаси натівських калібрів.

Тобто є ціла низка позитивів для Росії, але вони не перекривають стратегічних негативів. Вони всі є позитивними бонусами при дуже поганій ситуації,

– зазначив Олег Саакян.

Іран наразі не може заблокувати транзит, оскільки в такому разі його військово-морські сили будуть знищені – це також розуміють усі гравці.

Стратегічні загрози для Росії.

Зниження попиту на російську нафту. Ситуація створює ризики для Росії, оскільки її експорт залишатиметься в стагнації. Тим часом Саудівська Аравія та інші країни навпаки – збільшують видобуток. Втрати на дипломатичному фронті. Іран із союзника перетворюється на країну, яка потребує допомоги. Якщо Росія не допоможе, це буде сприйнято як зрада партнера, незалежно від підписаних домовленостей. Якщо ж допомагатиме, то ще більше ізолює себе на міжнародній арені, зокрема від США. Це також відволікатиме ресурси, яких самій Росії вже бракує. Прецедент застосування сили з боку США. Удар Трампа по Ірану – це знаковий момент. Створено прецедент, коли США відкрито застосували силу. Це змінює уявлення про те, на що Трамп може наважитися. Якщо це принесе йому політичні дивіденди, вірогідність повторення таких дій зросте, зокрема проти і Росії.

Хоча Росія отримала певні тактичні вигоди внаслідок загострення між Ізраїлем та Іраном, стратегічно вона програє.