Оружие, которое должны были передать Украине, уже находилось в Польше, когда решение о его остановке приняла администрация президента США Дональда Трампа. Речь идет о перехватчиках Patriot, ракеты Hellfire, Stinger, артиллерийские снаряды и другую технику. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

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США остановили поставки оружия Украине

В США решили остановить поставки перехватчиков Patriot, ракет класса "воздух-воздух", "воздух-земля" Hellfire, ракет "земля-земля", артиллерийских снарядов и ракет Stinger.

Представители администрации Трампа объяснили решение необходимостью больше сосредоточиться на угрозах со стороны Китая и ситуации на Ближнем Востоке.

Заместитель министра обороны США Элбридж Колби не стал комментировать решение о прекращении поставок оружия Украине, но отметил, что Пентагон предоставит Трампу варианты дальнейшей военной помощи Украине, которые "соответствуют его цели положить конец этой войне".

Министерство тщательно изучает и адаптирует подход к достижению этой цели, одновременно сохраняя готовность вооруженных сил США к оборонным приоритетам,

– сказал Элбридж Колби.

Анна Келли, пресс-секретарь Белого дома, заявила, что после анализа военной помощи Пентагоном было принято решение ставить интересы Америки на первое место.

Политические дебаты в США

Решение Белого дома вызвало критику среди законодателей-демократов. Сенатор Джин Шахин назвала его ослаблением обороноспособности Украины на фоне постоянных атак России. Бывший посол США в Украине Уильям Тейлор считает, что отказ в ракетах Patriot будет стоить жизней украинских военных и гражданских.

Зато бывший сотрудник Пентагона при Трампе Дэн Колдуэлл поддержал решение прекратить поставки.

Трамп и министр обороны Гегсет принимают правильное решение, отдавая приоритет нашей собственной готовности к защите, а не поставкам Украине, где на карту не поставлены жизненно важные интересы Америки,

– высказался экс-чиновник.

Издание подчеркнуло, что решение о прекращении поставок оружия, предназначенного Украине, свидетельствовать о меньшей готовности Белого дома помогать Украине в войне с Россией.