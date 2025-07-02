Мерц отметил, что пользоваться этой ракетой не просто. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Мерца изданию Tagesschau.

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Германия думает над передачей Украине ракет Taurus

Фридрих Мерц отметил, что процесс подготовки украинских военных к работе с этими ракетами является технически сложным и требует не менее полугода обучения. Мерц подтвердил, что обсуждал вопрос тренировки с президентом Украины Владимиром Зеленским, однако подчеркнул, что "мы еще не начинали этого процесса" и что "это остается вариантом".

В то же время канцлер отметил, что Берлин не намерен раскрывать полную информацию о характере и объемах военной помощи Украине. По его словам, определенная "неопределенность" должна сохраняться, в том числе и для Москвы.

Я хочу, чтобы у Путина оставалась определенная неопределенность относительно наших военных действий. Одно только является определенным, и я еще раз повторю это здесь в этой программе: Германия не станет стороной в войне,

– заявил Мерц.

Справка: ракета TAURUS (Target Adaptive Unitary & Dispenser Robotic Ubiquity System) – крылатая ракета большой дальности класса "воздух-поверхность". Она предназначена для точного поражения сложных целей, которые имеют высокий уровень защиты или расположены под землей. Она способна пробивать твердые препятствия, в частности бетон или грунт и может быть настроена на взрыв как в воздухе, так и под землей.