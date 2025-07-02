Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на коментар речниці Білого дому Анни Келлі для CBS News.
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Що про затримку постачання зброї кажуть у Білому домі
Анна Келлі підтвердила, що Пентагон зупинив деякі обіцяні постачання боєприпасів для України.
Рішення ухвалено з метою поставити інтереси Америки на перше місце після перегляду Міністерством оборони нашої військової підтримки інших країн по всьому світу,
– додала вона.
Один з американських посадовців пояснив, що причиною стали побоювання щодо критичного зниження запасів зброї в арсеналах США. "Сила Збройних сил США залишається беззаперечною – просто запитайте Іран", – наголосила Келлі.
Водночас адміністрація президента США поки не уточнила, які саме види озброєння виведено з доставки, і в яких масштабах відбувається згортання.
Обізнані джерела розповіли NBC News про зброю, яку затримали. Серед неї десятки ракет Patriot і Stinger, понад 100 ракет Hellfire, понад 250 високоточних систем GMLRS та тисячі 155-міліметрових снарядів до гаубиць.