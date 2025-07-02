Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий пресс-секретаря Белого дома Анны Келли для CBS News.

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Что о задержке поставок оружия говорят в Белом доме

Анна Келли подтвердила, что Пентагон остановил некоторые обещанные поставки боеприпасов для Украины.

Решение принято с целью поставить интересы Америки на первое место после пересмотра Министерством обороны нашей военной поддержки других стран по всему миру,

– добавила она.

Один из американских чиновников объяснил, что причиной стали опасения относительно критического снижения запасов оружия в арсеналах США. "Сила Вооруженных сил США остается неоспоримой – просто спросите Иран", – подчеркнула Келли.

В то же время администрация президента США пока не уточнила, какие именно виды вооружения выведены из доставки, и в каких масштабах происходит сворачивание.

Осведомленные источники рассказали NBC News о оружии, которое задержали. Среди него десятки ракет Patriot и Stinger, более 100 ракет Hellfire, более 250 высокоточных систем GMLRS и тысячи 155-миллиметровых снарядов к гаубицам.