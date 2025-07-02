Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Axios. Пентагон пытается адаптировать оказание помощи Украине.

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В США рассматривают возможности для продолжения поддержки Украины

Из-за опасений относительно снижения запасов оружия в США было решено приостановить передачу Украине части оружия. Тамошнее министерство обороны нашло несколько вариантов такой военной помощи, чтобы не пострадала их обороноспособность.

Министр обороны США по вопросам политики Элбридж Колби сказала, что такая возможность у Соединенных Штатов есть.

Министерство обороны продолжает предоставлять президенту надежные варианты для продолжения военной помощи Украине,

– рассказал Колби.

Пентагон постоянно меняет подход к оказанию военной помощи, но учитывает выполнение оборонных приоритетов Белого дома.

Стоит отметить, что в пакет, передачу которого США задержали по распоряжению Пита Гегсета, входят средства для ПВО и вооружения для фронта.

Перед тем, как приостановить помощь Украине, Гегсет опубликовал меморандум с требованием провести проверку запасов боеприпасов США, которых за время войны в Украине и на Ближнем Востоке стало меньше. Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Анна Келли этим решением власти "поставили интересы США на первое место".