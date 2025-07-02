Политолог Игорь Рейтерович рассказал 24 Каналу, что это стало неожиданностью. Однако, он добавил, что по информации некоторых западных медиа, это решение было принято еще в июне 2025 года.

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Приостановление военной помощи от США

Игорь Рейтерович отметил, что приостановление военной помощи для Украины от Соединенных Штатов Америки является неприятной новостью. Однако появляется информация, что это не сразу будет иметь критический эффект.

Хотя политически, информационно и военно-технически есть определенные вопросы, ведь говорится о части различных ракет, которые можно было использовать для систем Patriot и HIMARS,

– сказал он.

Ракеты к этим системам можно купить только в США, или у других стран, если американцы дадут на это разрешение.

Что означает отмена помощи

Политолог подчеркнул, что пока неизвестно, как политически трактовать приостановление военной помощи. Есть несколько вариантов.

Это действительно техническая история? Аудиты или проверки, которые происходят внутри Пентагона? Или сигнал, который Дональд Трамп передает Украине? Мол, он прекращает поддержку или пытается давить, чтобы мы быстрее шли на условия, которые выдвигает Россия,

– высказался он.

Однако вариант относительно давления, по мнению Игоря Рейтеровича, пока можно отбросить, ведь публично Трамп в последнее время ничего антиукраинского и пророссийского не говорил.

К слову, в США рассматривают способы предоставления Украине оружия, не ослабляя при этом собственную обороноспособность. Как сообщает Axios, Пентагон предложил Дональду Трампу несколько вариантов продолжения помощи, включая передачу систем ПВО и боеприпасов для фронта.