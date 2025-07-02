Як Трамп "допоміг" Путіну

З моменту повернення Трампа на посаду в січні США не запроваджували жодних нових санкцій проти Росії, а у деяких випадках адміністрація навіть послабила обмеження, повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times.

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У результаті це створило можливості для нових фіктивних компаній спрямовувати кошти та критично важливі компоненти до Росії, включаючи комп'ютерні чіпи та військове обладнання, які в іншому випадку були б відрізані від Кремля.

Підхід Трампа до економічного державного управління полягає в тому, щоб чинити тиск, отримувати важелі впливу та намагатися досягти найкращої можливої ​​угоди. З якоїсь причини, у випадку з Росією, він не хоче мати жодних важелів впливу на Путіна,

– сказав науковець Едвард Фішман.

Адміністрація Байдена вводила в середньому понад 170 нових санкцій на місяць проти організацій, пов’язаних з Росією. Наслідки цього тиску вже починають зникати. Це дозволило створювати підставні компанії, через які до РФ потрапляють мікрочипи, складники до зброї та інші товари подвійного призначення.

Серед таких компаній – зареєстрована в Гонконзі HK GST Limited. Вона рекламує продаж мікросхем, які використовуються в крилатих ракетах Х-101, нещодавно застосованих по Києву. Компанія пов’язана з мережею постачальників, створеною останніми роками, зокрема ChipsX у Сінгапурі та Carbon Fiber Global у Китаї. Усі вони формально не перебувають під санкціями.

Різка зміна Сполучених Штатів щодо санкцій підкреслює невтручання Трампа у відносини з Росією, навіть попри загострення бойових дій у регіоні. Відносна бездіяльність Трампа викликала критику як з боку республіканських, так і з боку демократичних законодавців, які стверджують, що адміністрація підриває зусилля Заходу щодо протистояння російській агресії.

У своїй заяві речник Білого дому заявив, що Трамп закликає лідерів Росії та України "зупинити вбивства, зберігаючи при цьому всі варіанти".

Послаблення обмежень для Росії від Трампа

Дані свідчать, що президент активно використовував санкції в інших сферах. За останні шість місяців Трамп запровадив понад 280 нових обмежень проти Ірану, спрямованих проти осіб, причетних до фінансування тероризму. Він також покарав суддів Міжнародного кримінального суду за розслідування можливих воєнних злочинів Ізраїлю.

Натомість адміністрація Трампа послабила деякі обмеження щодо Росії. У квітні Міністерство фінансів непомітно зняло обмеження, що були накладені на Каріну Ротенберг, дружину російського олігарха. Чоловік Ротенберг, Борис, заробив статок у будівництві та енергетиці, і як друг дитинства Путіна, він був центральною фігурою у близькому оточенні російського президента протягом десятиліть.

Також у лютому Міністерство юстиції закрило цільову групу KleptoCapture – підрозділ, сформований у 2022 році для виявлення та вилучення активів, що належать російським олігархам по всьому світу, які перебували під санкціями США. Цільова група координувала розслідування між відомствами, що призвело до гучних вилучень розкішних яхт, нерухомості та приватних літаків.

Росію також не включили до президентських "тарифів до Дня визволення", спрямованих на обмеження торгівлі з авторитарними режимами. У 2024 році США імпортували з Росії товарів на понад 3 мільярди доларів – більше, ніж з Греції чи Єгипту.