Как Трамп "помог" Путину

С момента возвращения Трампа на должность в январе США не вводили никаких новых санкций против России, а в некоторых случаях администрация даже ослабила ограничения, сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

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В результате это создало возможности для новых фиктивных компаний направлять средства и критически важные компоненты в Россию, включая компьютерные чипы и военное оборудование, которые в противном случае были бы отрезаны от Кремля.

Подход Трампа к экономическому государственному управлению заключается в том, чтобы оказывать давление, получать рычаги влияния и пытаться достичь наилучшей возможной сделки. По какой-то причине, в случае с Россией, он не хочет иметь никаких рычагов влияния на Путина,

– сказал ученый Эдвард Фишман.

Администрация Байдена вводила в среднем более 170 новых санкций в месяц против организаций, связанных с Россией. Последствия этого давления уже начинают исчезать. Это позволило создавать подставные компании, через которые в РФ попадают микрочипы, составляющие к оружию и другие товары двойного назначения.

Среди таких компаний – зарегистрированная в Гонконге HK GST Limited. Она рекламирует продажу микросхем, которые используются в крылатых ракетах Х-101, недавно примененных по Киеву. Компания связана с сетью поставщиков, созданной в последние годы, в частности ChipsX в Сингапуре и Carbon Fiber Global в Китае. Все они формально не находятся под санкциями.

Резкое изменение Соединенных Штатов по санкциям подчеркивает невмешательство Трампа в отношения с Россией, даже несмотря на обострение боевых действий в регионе. Относительная бездеятельность Трампа вызвала критику как со стороны республиканских, так и со стороны демократических законодателей, которые утверждают, что администрация подрывает усилия Запада по противостоянию российской агрессии.

В своем заявлении спикер Белого дома заявил, что Трамп призывает лидеров России и Украины "остановить убийства, сохраняя при этом все варианты".

Ослабление ограничений для России от Трампа

Данные свидетельствуют, что президент активно использовал санкции в других сферах. За последние шесть месяцев Трамп ввел более 280 новых ограничений против Ирана, направленных против лиц, причастных к финансированию терроризма. Он также наказал судей Международного уголовного суда за расследование возможных военных преступлений Израиля.

Зато администрация Трампа ослабила некоторые ограничения в отношении России. В апреле Министерство финансов незаметно сняло ограничения, которые были наложены на Карину Ротенберг, жену российского олигарха. Муж Ротенберг, Борис, заработал состояние в строительстве и энергетике, и как друг детства Путина, он был центральной фигурой в близком окружении российского президента в течение десятилетий.

Также в феврале Министерство юстиции закрыло целевую группу KleptoCapture – подразделение, сформированное в 2022 году для выявления и изъятия активов, принадлежащих российским олигархам по всему миру, которые находились под санкциями США. Целевая группа координировала расследование между ведомствами, что привело к громким изъятиям роскошных яхт, недвижимости и частных самолетов.

Россию также не включили в президентские "тарифы ко Дню освобождения", направленных на ограничение торговли с авторитарными режимами. В 2024 году США импортировали из России товаров более чем на 3 миллиарда долларов – больше, чем из Греции или Египта.