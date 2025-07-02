Об этом 24 Каналу рассказал политолог Тарас Загородний, заметив, что Дональд Трамп многое изменил в своей политике, учитывая предшественников. Впрочем, отношение к России там примерно такое же. Он пытается спасти страну-агрессора, как это делали Байден и Обама. Последние простили Путину агрессию против Грузии, аннексию Крыма, сбитый "Боинг" и вообще войну против Украины.

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Как США могут надавить на Россию

Как отметил Загородний, Россия – удобная страна для Соединенных Штатов. Она создает постоянную угрозу для Европы, поэтому США продают свои "охранные услуги". Украина же тут сломала весь механизм. Оказывается, что Европа может себя защитить, но вместе с нашим государством.

Трампу уже внутри США задают вопрос, почему он так слабо себя ведет в отношении России. Среди американцев нет фанатов Путина. Это становится токсичной темой и заставляет Трампа двигаться.

В отличие от предыдущей администрации у Трампа есть фундаментальный конфликт интересов с Россией по нефти и газу. Разрулить они его не смогут. Тут надо только ждать и действовать. Штаты заморозили отношения с Россией. Переговоров сейчас нет. Россияне продолжают быковать, а время работает на Украину,

– подчеркнул Загородний.

Законопроект Линдси Грэма о санкциях касается продажи российской нефти и газа. Это – важные темы для американцев, которые однозначно найдут на это голоса. Они будут заинтересованы, чтобы эти ограничения продолжались как можно дольше.

Кроме того, следующие санкции против России сделают еще и удар по Китаю. Там хорошо поднялись на нефти из страны-агрессора.

США не хотят, чтобы Китай имел ресурсную базу в России по суше. Это плохо в контексте будущей войны США и Китая. Американцы контролируют все океаны, поэтому могут перекрыть нефть для Китая с Ближнего Востока и других мест. А ресурсную базу в России – нет,

– подчеркнул Загородний.

Добавим, в законопроекте Линдси Грэма речь идет о 500% пошлины на любую страну, что будет покупать российские энергоносители. Сенат США готов проголосовать за этот законопроект. Работу по нему координируют в Белом доме.