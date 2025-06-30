Какие санкции против России планируют ввести

Трамп поддержал новый законопроект о санкциях против России и покупателей ее энергоресурсов, сообщает 24 Канал со ссылкой на ABC News.

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Речь идет об инициированном санатором Линдси Грэмом проекте по 500% пошлин против покупателей российских энергоресурсов. Санкционный законопроект, призван увеличить давление на Россию из-за отказа идти на мирные переговоры с Украиной, уже имеет поддержку Трампа.

Если вы покупаете товары из России и не помогаете Украине, тогда на вашу продукцию, поступающую в Соединенные Штаты, накладывается 500% тариф,

– объяснил сенатор.

Его планируется принять в Конгрессе после традиционного перерыва, который завершится 7 июля. Грэм уверен, что Трамп подпишет документ после его принятия конгрессменами.

Почему санкции будут "ослабленными"

Сенатор несколько раз подчеркнул, что законопроект содержит положение, которое оставляет введение санкций на усмотрение самого Трампа.

В законопроекте есть отказ от санкций, господин президент. Вы отвечаете за то, будет ли он внедряться, или нет. Но мы собираемся дать президенту Трампу инструмент в том арсенале, которого у него нет сегодня,

– рассказал Грэм.

Он добавил, что именно от президента США будет зависеть, как применять санкции в будущем.