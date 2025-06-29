Такое мнение высказал сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Juice.

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Как могло измениться мнение Трампа

Согласно обнародованной информации, соавтор законопроекта об усилении санкций против Линдси Грэм сообщил, что американский президент Дональд Трамп поддерживает рассмотрение документа.

В то же время в сети распространяют заявление президента США в Truth Social о санкционных новостях для России уже в понедельник, 30 июня. Впрочем, эта информация не соответствует действительности, такой публикации нет.



Последние сообщения Дональда Трампа в Truth Social / Скриншот 24 Канала

Сенат США, как ранее сообщал Линдси Грэм, готов ввести против России санкции, которые превратят ее в торговый остров, обложив 500% пошлинами любую страну, которая покупает российские энергоносители.